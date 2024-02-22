المركز القومي للبحوث: زواج الأقارب سبب حدوث الطفرة الوراثية|فيديو

قالت الدكتورة إكرام قطين أستاذ الوراثة البيوكيميائية بالمركز القومي للبحوث، إن هناك العديد من الأمراض الوراثية ، وتم اكتشاف أسر تحتوي على طفلين لديهم نفس المرض، و نفس التسلسل الجيني، لكن الإستجابة للعلاج مختلفة رغم أنهما من نفس الأسرة، و لديهما ظروف بيئية واحدة.



وتابعت إكرام قطين خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يامصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن العوامل الوراثية المتدخلة هي التي تؤدي إلى التفاوت في الإستجابة للعلاج، و تم اكتشاف ذلك من أبسط العلاجات لأكثر الأمراض تعقيداً.

وأضافت أستاذ الوراثة البيوكيميائية بالمركز القومي للبحوث، أنه أصبح هناك دراسات لتبين طريقة العلاجات لكل مريض على حدة، و لكن هذه الدراسات مازال أمامها المزيد من الوقت، لافتة إلى أن زواج الأقارب هو السبب الاساسي للطفرة الوراثية في مصر.