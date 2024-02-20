تعاون علمي بين "القومي للبحوث" وجامعة "هاربين" الصينية في مجال التكنولوجيا

بحث الدكتور حسين درويش القائم بأعمال رئيس المركز القومي للبحوث، مع البروفيسور روجيان يان، نائب رئيس جامعة "هاربين" الصينية والوفد المرافق له، أوجه التعاون بين البلدين في مجال البحث العلمي والتكنولوجيا.



يأتي هذا اللقاء في إطار سياسة المركز لدعم العلاقات العلمية الدولية بين المركز والمراكز والجامعات والهيئات البحثية المختلفة بالداخل والخارج.



قام درويش - خلال اللقاء - بعرض فيلم وثائقي عن المركز ونشأته وتاريخه بما يحويه من كفاءات علمية متميزة وإمكانات هائلة متضمنه 14 معهدًا بحثيًا يشمل 109 أقسام و6 مراكز تميز.

أشار إلى دور المركز الفعال في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة طبقًا لرؤية مصر2030 بالتماشي مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDs17).

من جانبه، أكد البروفيسور روجيان يان، نائب رئيس جامعة "هاربين" الصينية، عمق أواصر التعاون العلمي والأكاديمي بين مصر والصين، مشيدًا بنتائج اللقاء والمناقشات المثمرة وما شاهده من تطور في كافة مجالات البحث والتطوير بما يسهم في دفع عجلة التنمية.

أعرب عن تطلعه للتعاون المشترك بين الطرفين في عدة مجالات ورغبته في دفع هذا التعاون إلى الأمام من خلال الاستثمار في تنمية القدرات ونقل وتوطين التكنولوجيا.

عقب ذلك، قام الوفد الصيني بجولة تفقدية داخل المعرض الدائم للمخرجات البحثية بالمركز.

حضر اللقاء من الجانب المصري الدكتور ممدوح معوض نائب رئيس المركز للشئون العلمية والبحثية، الدكتور علاء عبد العزيز المستشار العلمي لرئيس جامعة "هاربين" الهندسية، الدكتور كارمن شارابي رئيس قسم الكيمياء السابق علوم الأزهر (بنات) منسق الاتفاقية ورئيس الفريق البحثي، الدكتور مصطفى محمد جاب الله فودة أستاذ باحث بالمركز القومي للبحوث منسق إتفاقيه التعاون بين الجهتين والدكتورة سمر شرف عميد معهد الصناعات النسيجية بالمركز.