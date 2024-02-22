استهداف سفينة بصاروخين.. البحرية البريطانية تنشر تفاصيل حادث البحر الأحمر

أعلنت هيئة البحرية البريطانية، تفاصيل البلاغ الذي تلقته عن حادث على بعد 70 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من عدن في اليمن.

وقالت البحرية البريطانية عبر موقعها الرسمي، إن سفينة شحن ترفع علم بالاو ومملوكة لجهة بريطانية تعرضت لهجوم بصاروخين جنوب شرق عدن اليمنية.

وأضافت شركة أمبري للأمن البحري "البحرية البريطانية"، أن الهجوم انطلق من الأراضي التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي في اليمن.

وفي وقت سابق، أعلنت مليشيات الحوثي في اليمن، أنها استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن بعدة صواريخ، ما أسفر عن تضررها بشكل بالغ وزيادة احتمالية تعرضها للغرق، مشيرةً إلى أنها استهدفت طائرة أمريكية في الحديدة.

وقال بيان الحوثيين الذي نشره متحدث الحوثي، العميد يحيي سريع: "نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً نوعية، استهدفت سفينةً بريطانيةً في خليجِ عدن "RUBYMAR" وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة".