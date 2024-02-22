عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استهداف سفينة بصاروخين.. البحرية البريطانية تنشر تفاصيل حادث البحر الأحمر

البحر الأحمر
البحر الأحمر

أعلنت هيئة البحرية البريطانية، تفاصيل البلاغ الذي تلقته عن حادث على بعد 70 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من عدن في اليمن.

وقالت البحرية البريطانية عبر موقعها الرسمي، إن سفينة شحن ترفع علم بالاو ومملوكة لجهة بريطانية تعرضت لهجوم بصاروخين جنوب شرق عدن اليمنية.

وأضافت شركة أمبري للأمن البحري "البحرية البريطانية"، أن الهجوم انطلق من الأراضي التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي في اليمن.

وفي وقت سابق، أعلنت مليشيات الحوثي في اليمن، أنها استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن بعدة صواريخ، ما أسفر عن تضررها بشكل بالغ وزيادة احتمالية تعرضها للغرق، مشيرةً إلى أنها استهدفت طائرة أمريكية في الحديدة.

وقال بيان الحوثيين الذي نشره متحدث الحوثي، العميد يحيي سريع: "نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً نوعية، استهدفت سفينةً بريطانيةً في خليجِ عدن "RUBYMAR" وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة".

البحرية البريطانية تعلن عن حادث أمني خطير بالقرب من اليمن

"سنتكوم": تدمير سبعة صواريخ مضادة للسفن ومنصة إطلاق صواريخ وطائرة مسيرة انطلقت من اليمن

البحرية البريطانية اليمن مليشيات الحوثى بريطانيا خليج عدن البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انت بره حساباتي حتى لو سبت فرح أختك ..تفاصيل مشادة مارسيل كولر وكهربا

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

«تصريح رسمي من الحكومة»|مفاجأة بشأن موعد تطبيق قانون التصالح والمتر يبدأ بـ50 جنيها

اتحاد الكرة يعلن قرارا عاجلا بعد طلب الأهلي تأجيل مباراة ميدياما الغاني

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

حسام حسن مش السبب.. عصام الحضري يفجر مفاجأة عن أزمة الكرة المصرية

موضوعات متعلقة

البحرية البريطانية تعلن عن حادث أمني خطير بالقرب من اليمن

"سنتكوم": تدمير سبعة صواريخ مضادة للسفن ومنصة إطلاق صواريخ وطائرة مسيرة انطلقت من اليمن

قصف أمريكي بريطاني يستهدف منطقة العرج غربي اليمن

فرنسا : تدمير طائرتين بدون طيار قادمتين من اليمن

وزير الخارجية السعودي: اتفاق السلام في اليمن بات وشيكا

ترشيحاتنا

الصور الأولي لحريق مخزن الزيوت والمواد البترولية بالإسماعيلية

لوموند : سكان غزة يعيشون في رعب دائم.. واجتياح رفح «كارثة مطلقة»

بعد حادث الطائرة.. الأهلي يستعد لرحلته إلي كوماسي

صدمة.. الجهاز الطبي للأهلي يكشف تفاصيل جديدةً عن إصابة اليو ديانج

توقعات بـ تأجيل مباراة الأهلي وميدياما الغاني بسبب حادث طارة الفريق

الصين أمام العدل الدولية: الفلسطينيون يحاربون من أجل إقامة دولة مستقلة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هل حادث الطائرة السبب؟ تجهيز الجوكر لمواجهة ميدياما الغاني.. واستبعاد 6 لاعبين

نشرة المرأة والصحة| سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزبدة المغشوشة والبلدي...مي عز الدين تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بدون إصابات|ما سبب حادث طائرة الأهلي في غانا؟.. ومطالب بتأجيل المباراة.. تفاصيل

سر غير متوقع يكشف الفرق بين الزبدة المغشوشة والبلدي

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ