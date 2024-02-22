البحرية البريطانية تعلن عن حادث أمني خطير بالقرب من اليمن

أفادت وكالة رويترز للأنباء، أن هيئة البحرية البريطانية تلقت، اليوم الخميس، بلاغا عن حادث على بعد 70 ميلا بحريا إلى الجنوب الشرقي من عدن في اليمن.

وفي وقت سابق، أعلنت مليشيات الحوثي في اليمن، أنها استهدفت سفينة بريطانية في خليج عدن بعدة صواريخ، ما أسفر عن تضررها بشكل بالغ وزيادة احتمالية تعرضها للغرق، مشيرةً إلى أنها استهدفت طائرة أمريكية في الحديدة.

وقال بيان الحوثيين الذي نشره متحدث الحوثي، العميد يحيي سريع: "نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليةً عسكريةً نوعية، استهدفت سفينةً بريطانيةً في خليجِ عدن "RUBYMAR" وذلكَ بعددٍ من الصواريخِ البحريةِ المناسبة".