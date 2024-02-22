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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقية ينظم قافلة مجانية بقرية عرب شمس بفاقوس

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها وضرورة الإستفادة من القوافل الطبية البيطرية التى تجوب القرى الأكثر إحتياجا بهدف زيادة الوعى البيطرى وتوفير أفضل درجات الرعاية البيطرية للثروة الحيوانية من خلال إجراء الكشف البيطرى و تقديم العلاج المجانى وكذلك تحصين الحيوانات ضد الأمراض المختلفة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية قامت بالإشتراك مع معهد بحوث صحة الحيوان بالزقازيق بتنظيم قافلة طبية علاجية بيطرية مجانية بقرية عرب شمس التابعة لوحدة أكياد البحرية البيطرية بمركز ومدينة فاقوس و ذلك ضمن المبادرة الرئاسية تنمية الريف المصرى و ذلك بحضور كلٍ من مديرى إدارات ( الرعاية والعلاج – الرعاية التناسلية – الارشاد ) بالمديرية ومدير وأطباء وحدة أكياد البحرية البيطرية وأطباء معهد بحوث صحة الحيوان ومدير الجمعية الزراعية وعدد كبير من المربين بالقرية تم من خلالها تقديم كافة الخدمات البيطرية لتخفيف العبء علي كاهل المواطنين.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري الي أن القافلة قامت بفحص وعلاج ( ٨٠) رأس ماشية ضد الأمراض الباطنية و(٤٠) رأس ماشية لعلاج حالات تنفسية وإجراء المسح التناسلي الشامل والفحص بجهاز السونار والرعاية التناسلية ( ١٢٠) رأس ماشـية و (٢٥ ) رأس ماشية لعلاج حالات الأمراض الجلدية ورش (٧٥٠) رأس ماشية لمكافحة الطفيليات الخارجية و تجريع (٦٠٠) رأس أغنام لمكافحة الطفيليات الداخلية وعلاج امراض الدواجن لعدد ( ٨٠) طائر وترقيم وتسجيل (٨٩) حيوان وسحب عدد ٢٥عينة دم للفحص من مرضي السل والبروسيلا مجانا و تم تحصين عدد ( ١٠٠) رأس من الابقار ضد مرض الجلد العقدي و٥٠ راس من الاغنام ضد مرض جدري الاغنام والتأمين ( ٢١) رأس ماشية.

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وأضاف مدير المديرية أنه تم عقد ندوة وعدد من اللقاءات الإرشادية لزيادة الوعي لدى المربيين والتوعية بأهمية التأمين على الماشية و مشروع التحسين الوراثي لسلالات الماشية ( أبقار – جاموس ) و مشروع تمويل شراء عجلات عشار ثنائية الغرض عالية الإنتاجية و أهمية التحصين للوقاية من الأمراض الوبائية الخطيرة والمشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان ومشروع تسمين عجول البتلو والتوعية ضد مرضى البروسيلا و السعار.

الأكثر احتياجا الثروة الحيوانية الجمعية الزراعية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرعاية البيطرية المبادرة الرئاسية القوافل الطبية البيطرية ضمن المبادرة الرئاسية محافظ الشرقية مدير مديرية الطب البيطري

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