القاصد: تطوير الخدمات الطبية المقدمة من الصندوق الخاص بجامعة المنوفية

ترأس الدكتور أحمـد القاصـد رئيس جامعة المنوفية إجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية وذلك بحضور الدكتور محمد صبري رئيس الإدارة المركزية للمستشفيات الجامعية والدكتورة إيمان عبدالسميع وكيل معهد الكبد والدكتور أشرف مدحت مدير عام الإدارة الطبية وأعضاء اللجنة.

بدأ الدكتور أحمد القاصد المجلس بتهنئة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بليلة النصف من شعبان وقدوم شهر رمضان المبارك داعيا المولى عز وجل بأن يعيدهما علينا وعلى بلادنا بالخير والبركات.

وأشار القاصد بأنه قد تم المصادقة علي محضر إجتماع الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات إلى جانب مناقشة ودراسة الموقف المالي للصندوق وسبل تطوير الخدمات الطبية التي يقدمها الصندوق في الفترة المقبلة.

كما استعرض المجلس الخدمات الطبية التي قدمتها الإدارة الطبية والعلاجية للطلاب بأقسام المستشفى الجامعي والإدارة الطبية ومعهد الكبد القومي بالجامعة والخدمات المقدمة من الصندوق لقبول وتحويل الطلاب لتلقي العلاج بالمستشفيات المتعاقد عليها.