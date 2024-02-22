عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

القاصد: تطوير الخدمات الطبية المقدمة من الصندوق الخاص بجامعة المنوفية

رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية

 

ترأس  الدكتور أحمـد القاصـد رئيس جامعة المنوفية إجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية وذلك بحضور الدكتور محمد صبري رئيس الإدارة المركزية للمستشفيات الجامعية والدكتورة إيمان عبدالسميع وكيل معهد الكبد والدكتور أشرف مدحت مدير عام الإدارة  الطبية وأعضاء اللجنة.

بدأ  الدكتور أحمد القاصد المجلس بتهنئة أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بليلة النصف من شعبان وقدوم شهر رمضان المبارك داعيا المولى عز وجل بأن يعيدهما علينا وعلى بلادنا بالخير والبركات.

محافظ المنوفية يتابع فتح جميع منافذ ومعارض "أهلا رمضان" عبر البث المباشر

محافـظ المنوفية يتابع أعمال رصف الطرق وتبطين الترع فى القري والمراكز

وأشار  القاصد بأنه قد تم المصادقة علي محضر إجتماع  الجلسة السابقة والإحاطة بمتابعة ماتم تنفيذه من قرارات إلى جانب مناقشة ودراسة الموقف المالي للصندوق وسبل تطوير الخدمات الطبية التي يقدمها الصندوق في الفترة المقبلة.

كما استعرض المجلس الخدمات الطبية التي قدمتها الإدارة الطبية والعلاجية للطلاب بأقسام المستشفى الجامعي والإدارة الطبية ومعهد الكبد القومي بالجامعة والخدمات المقدمة من الصندوق لقبول وتحويل الطلاب لتلقي العلاج بالمستشفيات المتعاقد عليها.

الدكتور أحمد القاصد الخدمة الطبية المستشفى الجامعي المنوفية تطوير الخدمات الطبية جامعة المنوفية رئيس جامعة المنوفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

«تصريح رسمي من الحكومة»|مفاجأة بشأن موعد تطبيق قانون التصالح والمتر يبدأ بـ50 جنيها

هاني الناظر.. أسرار في حياة طبيب الجلدية الشهير وهذا المرض سبب وفاته

ترشيحاتنا

الصحة تنعى هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث

رقم قياسي.. كيف حققت مصر قفزة هائلة في الصادرات الزراعية؟

شوبير يكشف الموعد النهائي لمباراة الأهلي وميدياما الغاني

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشكل كتيبة عسكرية جديدة لحماية الحدود

وزير الشباب والرياضة يُجري اتصالات مكثفة للاطمئنان على بعثة الأهلي في غانا

صورة وروشتة.. ماذا ترك هاني الناظر لمتابعيه قبل رحيله عن عالمنا؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

صدمة بين متابعيه.. صور إنسانية تجمع هاني الناظر بمرضاه قبل وفاته

وفاة هاني الناظر.. تفاصيل الأيام الأخيرة قبل رحيله

كلمات مؤثرة.. صدمة جمال شعبان بعد وفاة هاني الناظر

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ