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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يتابع فتح جميع منافذ ومعارض "أهلا رمضان" عبر البث المباشر

متابعة محافظ المنوفية
متابعة محافظ المنوفية

تابع اليوم الخميس، اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية عبر البث المباشر لمركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام ، فتح كافة منافذ ومعارض " أهلا رمضان "  بكافة أنحاء المحافظة  تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم أمام المواطنين لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهمظ

وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية  برفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة ، بحضور  اللواء وليد البيلي السكرتير العام المساعد.

و أجري محافظ المنوفية اتصالا مرئياً مع  عدد من  رؤساء الوحدات المحلية ، اطمئن خلاله على انتظام سير العمل بالمعارض ومدى إقبال المواطنين وتوافر السلع بكميات كافية والتأكد من الأسعار المعلنة للسلع المعروضة ، موجهاً بالمتابعة المستمرة  على مدار الساعة لمراعاة حجم الطلب أول بأول على  جميع السلع الغذائية وخاصة " السكر -  الأرز"  وإتاحتها بصفة مستمرة لتلبية احتياجات المواطنين .

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وأشار المحافظ إلي أنه تم تشكيل لجان يومية من الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة  بالديوان العام للمرور ومتابعة جميع المعارض ليلاً ونهاراً للتأكد من التزام العارضين بالأسعار المخفضة والمعلنة بقوائم الأسعار بصورة واضحة بأجنحة المعارض وتوافر السلع الغذائية وجودتها لضمان عدم استغلال المواطنين وحمايتهم من جشع التجار، موجهاً الاستمرار  في  التوسع في إقامة منافذ ومعارض السلع الغذائية  وخاصة بالقرى لضمان وصول الخدمات لجميع المواطنين وبنسب مخفضة لرفع العبء عن كاهل الأسر .
 

وخلال متابعته أكد محافظ المنوفية على أنه تم التنسيق مع مسئولي الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين بضخ كميات إضافية من السلع الأساسية لتلبية احتياجات السوق ، مكلفاً التموين  ورؤساء الوحدات المحلية بالتواصل والمتابعة اليومية للوقوف على الحالة العامة للمعارض ومدى توافر السلع الأساسية والاستراتيجية لسد احتياجات السوق ، والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم.


وتشهد " معارض أهلاً رمضان  " أجواء  من الإقبال الكثيف  من قبل المواطنين نظراً لجودة المنتجات وأسعارها المخفضة وتضم ( زيت  - مكرونة - جبنة - سكر- أرز – عدس - سمنة - لحوم - فراخ-  ياميش - تين - زبيب - تمور - جوز الهند - دقيق - ألبان -منظفات ) وغيرها من المستلزمات الغذائية.

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