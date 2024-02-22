اليوم.. انطلاق بطولة كأس مصر لكرة السرعة في بورسعيد

تنطلق اليوم الخميس بطولة كأس مصر للكبار لكره السرعة وذلك تحت رعاية النائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة.

وذلك في المدينة الباسلة بورسعيد خلال الفتره من 22 فبراير وحتى 24 من الشهر نفسه بمشاركة 22 نادي وهم: الرواد وهليوبلس ودسوق والزهور ومدينة نصر ووادي دجلة والقناة ومنتخب السويس ومنتزه بدر وناد ي فزارة والصيد واكتوبر والنصر والغابه والصفوه والاسماعيلي وزفتي والمعموره والعديد من الانديه الاخرى وايضا بمشاركه 750 لاعب ولاعبه .

والبطولة للفردي لكرة السرعة حيث سيقام الأسبوع المقبل البطولة الثانية للزوجي فى بورسعيد ايضا .

ومن جانبه اكد النائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة ان إقامة مثل هذه البطولات تعتبر إضافة قويه لمنتخب مصر خاصة وان الفترة المقبلة ستشهد مشاركة منتخبنا المصري لكرة السرعة في الأولمبياد المقامة في غانا والتى ستقام فى الشهر المقبل .

وأضاف الخطيب ان كرة السرعة هي بوابة جيده لتحقيق البطولات والميداليات وذلك لرفع اسم مصر عاليا دوليا خاصة وأننا متصدرين هذه اللعبة عالميا وأصحاب الريادة فيها .