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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثي : لا يوجد تحرك عالمي حقيقي لوقف الإبادة الجماعية لأهالي غزة

صدى البلد

قال قائد حركة أنصار الله “الحوثيين” عبدالملك الحوثي، اليوم الخميس، إن قلة هم من وقفوا بشكل حقيقي نصرة لغزة وفلسطين.

ولفت الحوثي إلى أنه لا يوجد تحرك حقيقي من دول العالم لوقف الإبادة الجماعية لأهالي غزة.

وأضاف أن الولايات المتحدة مصرة على دعم الإبادة الجماعية في غزة والتجويع الممنهج لأهالي قطاع غزة.

وأوضح الحوثي أن مظلومية الشعب الفلسطيني واضحة للجميع ورغم ذلك لم تتحرك الدول الكبرى لوقفها.

وقال الحوثي، إن هناك مئات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني في غزة يتضورون جوعاً ويناشدون أبناء أمّتهم بجوعهم ومعاناتهم، مضيفاً أن تعليق برنامج الغذاء العالمي أنشطته في ظل المستوى المؤلم جداً من المعاناة والجوع في غزة يكشف طبيعة دوره.

 وأكد الحوثي، أن واشنطن حوَّلت دور مجلس الأمن وأعاقت دور الأمم المتحدة في أي اتجاه إنساني لصالح الشعوب المستضعفة.

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