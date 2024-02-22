إعلام إسرائيلي يصف حادث "معاليه أدوميم " بالصعب والمعمق

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في القدس، إن الهدوء الحذر يخيم على العاصمة، وذلك بعد صباح كان قد شهد حادثة صعبة ومعمقة ومترابطة بحد وصف الإعلام الإسرائيلي، فيما يتعلق بعملية إطلاق النار بالقرب من مستوطنة "معاليه أدوميم "، والتي تعتبر الأكبر مساحة في الضفة الغربية، والجاثمة على أراضي الفلسطينيين بمدينة القدس.

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج "جولة المراسلين"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلامي حساني بشير، أن الأنباء الإسرائيلية كانت تتحدث أن كان هناك 3 شبان من بيت لحم قدموا بمركبتين، إحداهما تحمل لوحة مركبات تحمل الترخيص الفلسطيني، ما دلل منذ اللحظة الأولى لعملية إطلاق النار على هوية الفلسطينيين بأنهم من سكان الضفة الغربية.

ولفتت إلى أن المركبة الثانية تحمل ترخيصا إسرائيليا وكان الاشتباه بأن يكون المنفذ الثالث من مدينة القدس لكن الشاباك الإسرائيلي أعلن عن هوية الشبان الثلاثة وأنهم جميعا من محافظة بيت لحم، تتراوح أعمارهم ما بين 26 إلى 21 عاما، كانوا قد قدموا عبر عدة حواجز ومستوطنات ومستعمرات من بيت لحم وصولا إلى شارع رقم 1 الواصل في نهايته إلى تل أبيب والقريب من الحاجز العسكري هناك، نفذوا عملية إطلاق النار ما أدى لمقتل إسرائيلي على الفور.

وأوضحت أن هناك تضاربا في أعداد الإصابات لكن هيئة البث الرسمية الإسرائيلية ورسميا شرطة الاحتلال كانت قد أعلنت 8 إصابات منهم 2 حالتهما حرجة للغاية، ما يرجح ارتفاع أعداد القتلى الإسرائيليين.