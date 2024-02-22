عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلام إسرائيلي يصف حادث "معاليه أدوميم " بالصعب والمعمق

معاليه أدوميم
معاليه أدوميم

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في القدس، إن الهدوء الحذر يخيم على العاصمة، وذلك بعد صباح كان قد شهد حادثة صعبة ومعمقة ومترابطة بحد وصف الإعلام الإسرائيلي، فيما يتعلق بعملية إطلاق النار بالقرب من مستوطنة "معاليه أدوميم "، والتي تعتبر الأكبر مساحة في الضفة الغربية، والجاثمة على أراضي الفلسطينيين بمدينة القدس.

 

وأضافت "أبو شمسية"، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج "جولة المراسلين"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، ويقدمه الإعلامي حساني بشير، أن الأنباء الإسرائيلية كانت تتحدث أن كان هناك 3 شبان من بيت لحم قدموا بمركبتين، إحداهما تحمل لوحة مركبات تحمل الترخيص الفلسطيني، ما دلل منذ اللحظة الأولى لعملية إطلاق النار على هوية الفلسطينيين بأنهم من سكان الضفة الغربية.

ولفتت إلى أن المركبة الثانية تحمل ترخيصا إسرائيليا وكان الاشتباه بأن يكون المنفذ الثالث من مدينة القدس لكن الشاباك الإسرائيلي أعلن عن هوية الشبان الثلاثة وأنهم جميعا من محافظة بيت لحم، تتراوح أعمارهم ما بين 26 إلى 21 عاما، كانوا قد قدموا عبر عدة حواجز ومستوطنات ومستعمرات من بيت لحم وصولا إلى شارع رقم 1 الواصل في نهايته إلى تل أبيب والقريب من الحاجز العسكري هناك، نفذوا عملية إطلاق النار ما أدى لمقتل إسرائيلي على الفور.

وأوضحت أن هناك تضاربا في أعداد الإصابات لكن هيئة البث الرسمية الإسرائيلية ورسميا شرطة الاحتلال كانت قد أعلنت 8 إصابات منهم 2 حالتهما حرجة للغاية، ما يرجح ارتفاع أعداد القتلى الإسرائيليين.

الإعلام الإسرائيلي إسرائيل القاهرة الإخبارية الفلسطينيين دانا أبو شمسية شرطة الاحتلال عملية إطلاق النار مراسلة القاهرة الإخبارية مستوطنة معاليه أدوميم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

ترشيحاتنا

للأسف.. شكري: مناقشات الدول الغربية بأعمال قمة العشرين تتجاهل فداحة الكارثة الإنسانية بغزة

الوزراء: إضافة الضحايا المدنيين المشاركين أثناء حرب الاستنزاف لصندوق تكريم الشهداء

بحلول 2040.. وزير البترول: نستهدف حصة من السوق العالمي للهيدروجين تصل إلى 8%

جزء فى شوال والباقى فى الترعة.. مدرس يخطف تلميذه ويقطع جث.ته

بعد مصر.. الإمارات تقترب من التوصل لاتفاق تجارة حرة مع "الأوراسي"

الوزراء يوافق على الطلبات المُقدمة من الأزهر والسياحة والتعليم العالي بشأن التعاقدات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنشور الأخير | رسالة مؤثرة من طفلة لـ هاني الناظر قبل وفاته

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق بمذاق احترافى

مكياج لافت.. حلا شيحة تثير الجدل بظهورها| شاهد

فستان مميز.. شقيقة كهربا تثير الجدل بصور حفل الزفاف| شاهد

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ