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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عيد الحب على طريقة مواهب الجيتار والعود والغناء بدمنهور

الدارسين بمركز تنمية
الدارسين بمركز تنمية المواهب

 تقيم دار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلا للدارسين بمركز تنمية المواهب بأوبرا دمنهور، تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، في السابعة مساء الجمعة 23 فبراير.

يأتي الحفل بمناسبة عيد الحب، ويتضمن عدد من الفقرات لفصل الجيتار تدريب الدكتورة ليليان ميخائيل ، فصل العود تدريب الدكتورة بسمة صالح ، فصل الغناء العربي تدريب وقيادة الدكتور محمد حسني إلى جانب معرضا تشكيليا لفصل الرسم تدريب الدكتورة مريم منير .

يذكر أن مركز تنمية المواهب تاسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين في مختلف مجالات الابداع ويضم اقساما متعدده ، كما يقيم حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة .

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على جانب آخر وتنفيذا لخطط الثقافة المصرية الرامية إلى القاء الضوء على الابداعات العربية فى مختلف اشكالها وتحت عنوان اتجاهات عربية تنظم دار الاوبرا  حفلا لاوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو محمد سعد باشا ومشاركة عارف الفيولينة الدكتور حسن شرارة والمطربة أميرة أحمد مع كورال أكابيلا قيادة وتدريب مايا جيفينريا وذلك في الثامنة مساء السبت 24 فبراير علي المسرح الكبير .

يتضمن البرنامج مجموعة من الاعمال العربية فى القالب الغربى الكلاسيكى منها متتابعة فلكلورية لـ أبوبكر خيرت ، نواح للكورال والاوركسترا لـ عمر أبو الهنا ، كونشيرتو عربي للفيولينة والاوركسترا لـ عطية شرارة ، قصيدة فدوي طوقان لن أبكي لـ أحمد الصعيدي ، دور كادني الهوا تاليف محمد عثمان واعادة التوزيع لـ جمال عبد الرحيم وأبو سمبل لـ عزيز الشوان .

جدير بالذكر ان تقديم اعمال المؤلفين العرب فى القالب الكلاسيكى تهدف الى إثراء الحياة الموسيقية فى الوطن العربى وتعبر عن الابداعات المبتكرة التى تحمل الطابع العربى فى الصورة الغربية .

اخبار الفن الارتقاء بالذوق الأسبوع المقبل الدكتورة لمياء زايد الدكتور محمد حسن

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