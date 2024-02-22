الحوثيون يخططون لتصعيد العمليات في البحر الأحمر وإدخال أسلحة الغواصات

في تطور حديث، أعلن زعيم جماعة الحوثيين المدعومة من إيران، عبد الملك الحوثي، عن نيته تكثيف العمليات في البحر الأحمر. وكشف الحوثي عن هذه المعلومات خلال خطاب متلفز، مشيراً إلى أن الجماعة ستواصل أنشطتها وتصعدها في المناطق البحرية الرئيسية، بما في ذلك البحر الأحمر والبحر العربي ومضيق باب المندب وخليج عدن.

ووفقا لسكاي نيوز البريطانية، كشف الحوثي أن الحوثيين أدخلوا "أسلحة الغواصات" كجزء من ترسانتهم لهجمات مستقبلية. ويأتي هذا الإعلان وسط التوترات المستمرة في المنطقة، حيث يشن الحوثيون المتحالفون مع إيران في اليمن ضربات متكررة بطائرات بدون طيار وصواريخ في مناطق بحرية استراتيجية منذ نوفمبر.

وأدت الهجمات التي نفذها الحوثيون إلى تعطيل حركة الملاحة البحرية بشكل كبير، خاصة في البحر الأحمر الذي يمثل حوالي 12% من التجارة البحرية العالمية. ونتيجة لذلك، ارتفعت أقساط التأمين على الشحن بسبب تزايد المخاطر في المنطقة.

يشير إعلان زعيم الحوثيين إلى تصعيد محتمل في ديناميكيات الصراع، مما يثير مخاوف أصحاب المصلحة الإقليميين والدوليين بشأن استقرار وأمن الطرق البحرية الحيوية.