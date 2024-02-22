سوريا.. انهيارات وتصدعات بـ نهر يزيد وإجراء عاجل من السلطات

أعلنت محافظة دمشق السورية انهيار جزء من جدار نهر يزيد في ركن الدين وحدوث تصدع في جزء ملاصق، حيث قامت الورشات باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة.

وذكرت المحافظة في بيان لها؛ أنه تم إحالة الموضوع إلى مديرية الدراسات الفنية لإجراء دراسة شاملة لتنفيذ جدار جديد.

فيما شهدت محافظة حمص خلال الأسبوع الماضي هطولات مطرية غزيرة كانت أعلاها في ريف حمص الغربي ما ساهم في ارتفاع نسب تخزين السدود في المحافظة حيث وصلت نسبة التخزين في بعض السدود الصغيرة إلى 100%.

وقال مدير الموارد المائية بحمص المهندس وسيم العلي “إن نسبة الهطولات المطرية تجاوزت المعدل العام السنوي في معظم مناطق محافظة حـمص وخاصة في منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي”، موضحاً أن نسبة تخزين السدود ارتفعت لحوالي 54% بشكل عام منوهاً إلى نسبة الهاطل المطري تبشر بموسم ري جيد.

ونوه الي أن نسب تخرين السدود في المنطقة الغربية والشمالية الغربية تراوحت بين 60- 100%، لافتاً إلى أن نسبة التخزين الكلي كانت في السدود الصغيرة (البارودية – الزعفرانة – خربة الحمام – تلكلخ).

وأشار إلى أن حالة السدود الفنية مستقرة ولم تظهر مشكلات نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة حيث قامت الورشات الفنية بتصريف المياه الفائضة من مناطق الاختناقات والعبارات.