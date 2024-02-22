عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. انهيارات وتصدعات بـ نهر يزيد وإجراء عاجل من السلطات

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت محافظة دمشق السورية انهيار جزء من جدار نهر يزيد في ركن الدين وحدوث تصدع في جزء ملاصق، حيث قامت الورشات باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة.

وذكرت المحافظة في بيان لها؛ أنه تم إحالة الموضوع إلى مديرية الدراسات الفنية لإجراء دراسة شاملة لتنفيذ جدار جديد.

فيما شهدت محافظة حمص خلال الأسبوع الماضي هطولات مطرية غزيرة كانت أعلاها في ريف حمص الغربي ما ساهم في ارتفاع نسب تخزين السدود في المحافظة حيث وصلت نسبة التخزين في بعض السدود الصغيرة إلى 100%.

وقال مدير الموارد المائية بحمص المهندس وسيم العلي  “إن نسبة الهطولات المطرية تجاوزت المعدل العام السنوي في معظم مناطق محافظة حـمص وخاصة في منطقة تلكلخ بريف حمص الغربي”، موضحاً أن نسبة تخزين السدود ارتفعت لحوالي 54% بشكل عام منوهاً إلى نسبة الهاطل المطري تبشر بموسم ري جيد.

ونوه  الي أن نسب تخرين السدود في المنطقة الغربية والشمالية الغربية تراوحت بين 60- 100%، لافتاً إلى أن نسبة التخزين الكلي كانت في السدود الصغيرة (البارودية – الزعفرانة – خربة الحمام – تلكلخ).

وأشار إلى أن حالة السدود الفنية مستقرة ولم تظهر مشكلات نتيجة الهطولات المطرية الغزيرة حيث قامت الورشات الفنية بتصريف المياه الفائضة من مناطق الاختناقات والعبارات.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

ترشيحاتنا

للأسف.. شكري: مناقشات الدول الغربية بأعمال قمة العشرين تتجاهل فداحة الكارثة الإنسانية بغزة

الوزراء: إضافة الضحايا المدنيين المشاركين أثناء حرب الاستنزاف لصندوق تكريم الشهداء

بحلول 2040.. وزير البترول: نستهدف حصة من السوق العالمي للهيدروجين تصل إلى 8%

جزء فى شوال والباقى فى الترعة.. مدرس يخطف تلميذه ويقطع جث.ته

بعد مصر.. الإمارات تقترب من التوصل لاتفاق تجارة حرة مع "الأوراسي"

الوزراء يوافق على الطلبات المُقدمة من الأزهر والسياحة والتعليم العالي بشأن التعاقدات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنشور الأخير | رسالة مؤثرة من طفلة لـ هاني الناظر قبل وفاته

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق بمذاق احترافى

مكياج لافت.. حلا شيحة تثير الجدل بظهورها| شاهد

فستان مميز.. شقيقة كهربا تثير الجدل بصور حفل الزفاف| شاهد

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ