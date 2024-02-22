لبنان.. مقـ تل 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على بلدة كفر رمان الجنوبية

أفادت وسائل لبنانية، اليوم الخميس، بمقـ تل 4 أشخاص في غارة إسرائيلية على شقة سكنية في بلدة "كفر رمان" الجنوبية.

وقالت إن الاحتلال الإسرائيلي شن غارة على مبنى في كفر رمان بقضاء النبطية.

ويواصل الجيش الاسرائيلي عدوانه على الجنوب، حيث شن غارات بمسيرة استهدفت احدى الشقق السكنية في بلدة كفر رمان قرب مدينة النبطية.

وأفادت بأن الاعتداء الإسرائيلي على كفررمان تم عبر مسيرة، حيث استهدفت شقة في الطبقة الأخيرة من مبنى سكني عند مدخل كفررمان – قضاء.

وبحسب المعلومات الاولية فثمة عدد من الشهداء والجرحى في الغارة على كفر رمان؛ وتوجهت فرق الإسعاف على الفور الى المكان.