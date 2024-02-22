إقبال كبير من السيدات على وحدة الماموجرام المتنقلة بالشرقية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في ضوء اهتمامات القيادة السياسية بصحة وسلامة المواطن المصري، والمبادرات المتعددة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي للصحة العامة، لخلو المجتمع من الأمراض وتمتعه بالصحة والرفاهية، والتي تشمل دعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بدعم محافظة الشرقية بالوحدة المتنقلة لدعم صحة المرأة وللكشف المبكر عن سرطان الثدي «ماموجرام»، والمتمركزة أمام المطرانية بجوار موقف القرين بمدينة فاقوس، بعد دعمها من قبل بمحافظة الشرقية بمستشفيات السعديين وبلبيس وديرب نجم المركزية، قدمت الفرق الطبية بالوحدة المتنقلة «ماموجرام» بفاقوس الخدمة الطبية لأكثر من ٣٦٠ سيدة حتى الآن، حيث شهدت الوحدة في يومها الخامس إقبالاً كبيراً من السيدات للحصول على الخدمة، وبلغ ما تم توقيع الكشف الطبي عليهن وفحصهن منذ صباح اليوم الخميس وحتى الآن ٢٥ سيدة، بالإضافة إلى تقديم الخدمة لعدد ٣٤٤ سيدة خلال الأربعة أيام الماضية.

وأشار الدكتور هشام مسعود الى أن الوحدة المتنقلة «ماموجرام» مستمرة في تقديم الخدمة الطبية حتى يوم الخميس القادم الموافق ٢٩ فبراير ٢٠٢٤، والتي يتم من خلالها إجراء كافة الفحوصات الطبية للسيدات، وإحالة المشتبه إصابتهن بأورام الثدي لمستشفيات الإحالة لتقديم العلاج وإجراء العمليات الجراحية اللازمة لهن، والتي تعزز من تقديم الخدمات الصحية ضمن المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، مقدماً الشكر والتقدير لوزير الصحة والسكان، على دعمه المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، وتوفير الوحدة المتنقلة، لخدمة سيدات مركز ومدينة فاقوس، وجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية.

وأكد محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي، أن وكيل الوزارة أكد على مديرة الإدارة الصحية بفاقوس أهمية تنظيم حركة دخول وخروج السيدات للعيادة الثابتة وللوحدة المتنقلة، وتنظيم مواعيد الفحص لهن، مع حسن الاستقبال والمعاملة الجيدة، بالإضافة إلى تقديم كافة خدمات صحة المرأة للسيدات، والتوعية والتثقيف الصحي لهن، من خلال فرق المبادرات الرئاسية، للاستفادة القصوى من الماموجرام وإفادة أكبر عدد من السيدات بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

كما أكد وكيل الوزارة على أهمية تكثيف الدعاية بنطاق مركز ومدينة فاقوس، بمشاركة الرائدات الريفيات لحث السيدات على المشاركة بالمبادرة، بالإضافة إلى توعيتهن بأهمية إجراء الفحص والمتابعة الدورية، وطرق الفحص الذاتي، مشيراً إلى أن مبادرة دعم صحة المرأة تستهدف إجراء الكشف والفحص الطبي على جميع السيدات في الفئة العمرية المستهدفة بداية من عمر ١٨ عاما فأكثر.

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