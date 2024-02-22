استهداف سفينة مملوكة للمملكة المتحدة بصاروخ حوثي في خليج عدن وإصابة شخص

أصيبت سفينة شحن مملوكة للمملكة المتحدة، MV Islander، بصاروخ حوثي في خليج عدن، مما أدى إلى إصابة شخص واحد، وفقًا للجيش الأمريكي. ووقع الحادث بعد أن أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن من جنوب اليمن، مما أدى إلى إلحاق أضرار بالسفينة وإصابة طفيفة.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية أن السفينة MV Islander التي ترفع علم بالاو تعرضت لأضرار بعد أن أصيبت بصاروخ حوثي، لكنها "تواصل رحلتها" بعد الهجوم.

وفي وقت سابق، اعترضت الولايات المتحدة وحلفاؤها ست طائرات مسيرة تابعة للحوثيين وأسقطتها في البحر الأحمر. وذكرت القيادة المركزية أن الطائرات بدون طيار تشكل "تهديدًا وشيكًا" ومن المحتمل أنها تستهدف السفن الحربية الأمريكية وقوات التحالف.

ونفذت طائرة أمريكية وسفينة حربية أخرى تابعة للتحالف عملية إسقاط الطائرات بدون طيار خلال الساعات الأولى من الصباح. بعد ذلك، بين الساعة 8:30 صباحًا و9:45 صباحًا، أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن من جنوب اليمن إلى خليج عدن، وأصاب أحدهما السفينة MV Islander.

ويسلط الحادث الضوء على التوترات المستمرة في المنطقة، مع تصاعد المواجهات العسكرية بين المتمردين الحوثيين والقوات الدولية في الأسابيع الأخيرة. يسلط الهجوم على السفينة المملوكة للمملكة المتحدة الضوء على ضعف الشحن التجاري في الطرق البحرية الرئيسية، مما يثير مخاوف بشأن الأمن والسلامة البحرية في المنطقة.