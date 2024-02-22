مصطفى بكري: مصر رفضت 250 مليار دولار مقابل تصفية القضية الفلسطينية

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه عُرض على الرئيس السيسي 250 مليار دولار، للسماح لدخول المهاجرين قسرا لسيناء، ولكن الرئيس السيسي رفض ذلك العرض، لأنه لن يسمح بتصفية القضية الفلسطينية.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن الرئيس السيسي يشعر بمعاناة الشعب المصري، والظروف الاقتصادية الصعبة، مؤكدا أن البعض يسعى للقيام بمؤامرة ضد الوطن.

القيام بمؤامرة

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الشعب المصري واع ومدرك بحجم التحديات الكبيرة، مؤكدا أنه لن تستطيع أي جهة القيام بمؤامرة.