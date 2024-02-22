القاهرة للدراسات الاقتصادية تزف بشرى : أسعار السلع تنخفض قريبا

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية ، إنه كان من المتوقع ان تعلن الدولة عن صفقة استثمارية صخمة في ظل مشكلات نقص السيولة الدولارية .

وتابع الدكتور عبد المنعم السيد ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " مساء دي ام سي " ، والمذاع على فضائية " دي ام سي " ، أن الصفقة تضم أكثر من مشروع لضخ الاستثمارات الأجنبية ، مردفا :" السعر المعلن في السوق السوداء مقابل الدولار ليس حقيقي وليس السعر الحقيقي للجنيه ".

وأكمل ، أن سوق الصرف الموازي سيشهد انخفاضا كبيرا الفترة المقبلة ، وتنخفض بالتالي الاسعار .