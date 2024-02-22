لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الصفقة الاستثمارية ستنعش الاقتصاد المصري

قال مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الصفقة الاستثمارية الجديدة تشير إلى اقتراب حدوث انفراجة كبيرة في الوضع الاقتصادي.

وتابع مصطفى سالم، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي ام سي"، والمذاع على فضائية "دي ام سي "، أن الأزمات الاقتصادية لا تحل إلا بزيادة السيولة الدولارية، مردفا: "أزمة الدولار الحالية لن تحل إلا بزيادة السيولة الدولارية".

تابع أن الخطوات التي تتخذها الدولة المصرية خطوات هامة جدا وسريعة في سبيل إنعاش الاقتصاد.

وقال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن بيان الحكومة بشأن أكبر صفقة استثمار مباشر، تعني موافقة مجلس الوزراء على الصفقة التي تأتي في إطار تحقيق مستهدفات في مجال التنمية التي يحددها المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية.