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رئيس التحرير
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أخبار البلد

من يحكم الـ7 شعب داخل نقابة المهندسين؟|منافسة حامية بالتجديد النصفي وسط وضع متأزم

تلقي طلبات الترشح
تلقي طلبات الترشح

أنهت نقابة المهندسين والنقابات الفرعية بجميع المحافظات استعداداتها لانتخابات التجديد النصفي والتي تنطلق عملية التصويت بها في العاشرة من صباح اليوم الجمعة حتى السابعة مساء.

ويستعد ما يزيد عن نصف مليون مهندس من المقيدين بجداول النقابة للتصويت في انتخابات التجديد النصفي والتي تشهد تنافسية غير مسبوقة بين مرشحي قائمة تحالف 30 مايو وباقية القوائم خاصة التي تلقى دعما من أحد الأحزاب السياسية الشهيرة.

انتخابات التجديد النصفي 

ورغم أن الانتخابات تقتصر على مجالس الشعب السبع؛ إلا أن الأوضاع المتأزمة التي تعيشها نقابة المهندسين أضفت بعض السخونة على عملية الدعاية الانتخابية ومن المرجح أن ينعكس ذلك أيضا على عملية التصويت.

يذكر أن انتخابات التجديد النصفي تجرى على مقاعد مجالس الشعب الهندسية الكهربائية، والمدنية، والميكانيكية، والمعمارية، بواقع 5 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات، بواقع 3 أعضاء فوق السن، و2 تحت السن، بالإضافة لانتخاب 7 أعضاء من الشُّعب المختلفة لكل مجلس نقابة فرعية.

فيما بلغت أعداد المرشحين على شعبة الهندسة المعمارية "31 مهندسا فوق السن، 20 مهندسا تحت السن"، وعلى شعبة الهندسة المدنية " 21 مهندسا تحت السن، 54 مهندسا فوق السن"، الهندسة الميكانيكية " 22 مهندسا تحت السن، 47 مرشحا فوق السن"، الهندسة الكهربائية " 19 مهندسا تحت السن، 67 مهندسا فوق السن"، شعبة الهندسة الكيميائية والنووية "6 مهندسين تحت السن، 11 مهندسا فوق السن"، شعبة هندسة تعدين وبترول " 10 مهندسين تحت السن، 14 مهندسا فوق السن"، شعبة هندسة غزل ونسيج "4 مرشحين تحت السن، 17 مرشحا فوق السن".

فيما حددت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات المهندسين 31 مقرا انتخابيا بكافة المحافظات من أبرزها القاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا.

كما تم تحديد مجموعة من الضوابط الواجب مراعتها في الانتخابات، والتي جاء أبرزها كما يلي: 

  • إجراء الانتخاب طبقًا لأحكام المادة (13) من قانون نقابة المهندسين رقم (66) لسنة 1974 م وتعديلاته والنظام الداخلي.
  • الحضور شخصي ولا يجوز التوكيل كما يجب إحضار بطاقة الرقم القومي وكارنية عضوية النقابة.
  • التوجه إلى موظف التسجيل الإلكتروني لإثبات الحضور وطباعة إيصال التسجيل ثم تقديمه إلى لجنة الانتخابات.
  • من لهم حق التصويت هم أعضاء النقابة الذين قاموا بسداد اشتراكاتهم 

من جانبها أنهت نقابة المهندسين بالقاهرة استعداداتها لاستقبال ما يقرب من 200 ألف عضو من المقيدين بجداولها للمشاركة في عملية التصويت بانتخابات التجديد النصفي،

وقد صرح ضياء الكيكي رئيس لجنة الانتخابات وأمين نقابة مهندسين القاهرة بأن النقابة قد انتهت من جميع التجهيزات استعدادا لاستقبال المهندسين وقد تم عمل اللازم من تجهيز الخيام والبوابات بشكل يضمن سلاسة الدخول.

وأشار إلى أنه تم عمل بنرات بها معلومات استرشادية لتسهيل العملية الانتخابية علي المهندسين،تضمنت تفاصيل انتخابات التجديد النصفي بالقاهرة حيث أشار انه يتم تسليم ورقتين للمهندس.

وتابع: الورقة الأولى خاصة بمجلس النقابة الفرعية يتم فيها اختيار 7 مهندسين وفقا للعدد المطلوب من كل تخصص ومن لهم حق الانتخاب هم جميع المهندسين من كافة الشعب السبعة (كهرباء - ميكانيكا- مدني - عمارة - غزل ونسيج - تعدين وبترول وكمياء ونووية)، مشددا أن ذلك للمقيدين بنقابة القاهرة فقط.

أما الورقة الثانية فقد أشار الكيكي إلى أنه يتم فيها اختيار عدد معين فوق السن وعدد معين تحت السن حسب الشعبة.

وأكد ضياء الكيكي أنه يتم اختيار عدد خمسة فوق السن واثنين تحت السن بالشعب الكبيرة وهي: (كهرباء - ميكانيكا - مدني - عمارة)، أما الشعب الصغيرة فيتم اختيار ثلاثة فوق السن واثنين تحت السن وهي: (تعدين وبترول - كيمياء ونووي - غزل ونسيج).

فيما دعا طارق النبراوي نقيب المهندسين، الجمعية العمومية لجموع المهندسين للمشاركة الفعالة في انتخابات التجديد النصفي للنقابة، المقررة اليوم الجمعة 23 فبراير 2024، مشددا على ضرورة التصويت بأمانة والحشد في الانتخابات، قائلا: "حافظوا على نقابتكم بصوتكم لاستكمال مسيرة التنمية".

وأضاف النبراوي خلال فيديو مسجل نشر على الصفحة الرسمية للنقابة على "فيسبوك"، أنّ النقابة تبذل مجهودات كبيرة في مختلف الملفات وعلى رأسها ملف التعليم الهندسي، الذي اتخذت فيه خطوات جيدة، وفقا للصلاحيات التي تمتلكها، كما أننا نهدف لتقليل أعداد المتقدمين، وتقديم أعلى الخدمات للخريجين بما يكفل لهم العائد المجزي، مشددا على أنّ "النقابة تعمل على تحسين الخدمات التي تقدمها، وتطوير وحل وتحديث كل مشاكل ملف الرعاية الصحية".

كما وجه النبراوي التهنئة لأعضاء الجمعية العمومية بحلول شهر رمضان المبارك، والتهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة بدء الصوم الكبير، مؤكدا "ضرورة المشاركة في الانتخابات لاستكمال مسيرة التنمية، وتأكيد إرادة المهندسين".

وتسهيلًا على المهندسين قبل التوجه إلى المقر الانتخابي للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات النصفية لعام 2024، تتيح نقابة المهندسين لأعضائها إمكانية الاستعلام  إلكترونيًا عن المقر الانتخابي ورقم اللجنة ورقم المهندس.

للاستعلام : برجاء الضغط على الرابط التالي: http://data.eea.org.eg/enteea2024.aspx

الدعوة
الضوابط 
الاستعلام
مقر القاهرة
نقابة المهندسين انتخابات التجديد النصفي انتخابات المهندسين نقابة مهندسين القاهرة طارق النبراوي نقيب المهندسين

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