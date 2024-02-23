عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بإطلالة فاتنة| كيم كارداشيان تشارك جمهورها صورا جديدة

كيم كاردشيان
كيم كاردشيان

حرصت الفنانة الامربكية كيم كاردشيان علي مشاركة متابعيها عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة لها. 

وأطلت بها نجمة تلفزيون الواقع، بفستان مجسم مكشوف من الظهر ليبرز عن جمالها ورشاقتها، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت  فى الماكياج على الألوان الترابية التي تبرز عن جمالها، ووضعت أحمر الشفاه باللون الروز الناعم الذى يتناسب مع إطلالتها.

من هى كيم كاردشيان

جدير بالذكر أن كيم كاردشيان ولدت في لوس أنجلوس في كالفورنيا، وهي من أب أمريكي وأم أمريكية من أصل اسكتلندي، كما اكتسبت اهتمام الإعلام بها من خلال صداقتها مع باريس هيلتون حيث إنها من ساعدتها وقامت بتسليط الضوء عليها. 

الحياة العملية لكيم كاردشيان

تتميز كيم كاردشيان بالعديد من المميزات، حيث إنها  ليست ممثلة فقط، بل إنها أيضًا تعمل مصممة أزياء، وبجانب ذلك تعمل كموديل، منتجة تليفزيون، مغنية، ورائدة أعمال. 

تزوجت كيم كاردشيان 3 مرات فكانت المرة الأولى عام 2000 من المنتج الموسيقي دامون توماس ولكن انفصلا في عام 2004، وتزوجت المرة الثانية لاعب كرة السلة كريس همفريو، ولكن انفصلا أيضا عام 2013، وتزوجت المرة الثالثة من مغني الراب المشهور كانييه ويست وأنجبت منه طفلا واسمته "سينيت" عام 2016، الي ان تم الطلاق مؤخراً.

images (4)
images (4)
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٢_١٥٤٨١٦
IMG_٢٠٢٤٠٢٢٢_١٥٤٨١٦

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إعلامي: نجل ميدو سبب الهجوم ضد علاء نبيل

الأعلى في مصر| شهادات بعائد يصل لــ 30%.. الشراء يبدأ من يوم الأحد المقبل

أسرع من جونيور أجايي.. هاني العقبي يعدد مميزات الغاني صامويل أوبونج محترف الأهلي

هل يتسبب انتقال ثلاثي الزمالك إلى بيراميدز في ورطة لمجلس حسين لبيب؟

السيسي يصدق على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية

نجم الزمالك يطير إلى الدورى السعودى بـ 8 ملايين دولار

19 مليون جنيه.. خبر صادم لتجار الدولار بالسوق الموازية

تعرف على السبب الحقيقى فى رحيل إمام عاشور من الزمالك

ترشيحاتنا

مفاجأة جديدة لتجار الدولار في السوق الموازية

دعاء ليلة النصف من شعبان كامل..صلى الصحابة 16 عاما تجاه بيت المقدس

النواب يستأنف عقد جلساته العامة .. الأحد المقبل

محامية: أغلب القضايا المرفوعة في محاكم الأسرة بسبب التنمر الزوجي

زيلينسكي يناشد الكونجرس الأمريكي إقرار حزمة مساعدات

جولة تفقدية لوزير النقل ووزير البنية التحتية الرواندي لمشروع محطه معالجة وتنقية كيجالى بالك|صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالبسلة المحمصة.. سلامة الغذاء تكشف العالم السري لغش القهوة في مصر

أول يوم له بالقبر.. محطات بحياة الدكتور هاني الناظر لا يعرفها الكثير

مش عملية تجميل .. نجلاء بدر تكشف سبب تغيير ملامحها

دانتيل وقصير جدا.. فستان هيفاء وهبي في السيارة يثير الفيسبوك

فيديو

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

أميرة الصباغ تكشف سبب غنائها فى البروفة بدلاً من شيرين عبد الوهاب

وفاة هاني الناظر.. رحلة عطاء لم تنته والحزن يسيطر على الجميع

أرفض العمل مع روجينا.. هبة حسن تكشف أسباب تأخر مسيرتها الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ