متفرضش عليا| سيد عبد الحفيظ يفاجئ نجم الزمالك بتصريح صادم

أكد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق بالأهلي، أنه صاحب واقعة منع ناصر ماهر لاعب الأهلي السابق والزمالك الحالي، من الإنتقال لبيراميدز .

وقال سيد عبدالحفيظ في تصريحات تلفزيونية" واقعة منع ناصر ماهر من الانتقال لبيراميدز صح، وانا اللي قلت له مينفعش تلعب في بيراميدز، لأن دي مصلحتي ومصلحة المكان، هو كان عندي متفرضش عليا تروح فين، ولو ناصر انتقل لبيراميدز، فعبدالله السعيد سينتقل للزمالك، ماهذا الذكاء الاداري؟".

وأضاف : "كان في صراع ثلاثي زمالك أهلي بيراميدز، مينفعش أوافق على انتقال ناصر ماهر لبيراميدز وفي كمان هناك عبدالله السعيد"

واختتم: "عبدالله السعيد لاعب كبير كونه مشي من الاهلي لايقلل منه، لكن لاعب قدم مواسم كبيره معنا".

وكان ناصر ماهر قد قال في وقت سابق: "احد مسئولي الأهلي رفض إنتقالي لبيراميدز بسبب وجود عبدالله السعيد وقتها في الفريق السماوي، وقالي لن أقوي المنافس".