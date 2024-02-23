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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مي حلمي تتألق في أحدث ظهور بإطلالة شتوية أنيقة

صدى البلد

شاركت الإعلامية مي حلمي متابعيها بصور جديدة لها، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام".
 

وظهرت مى حلمي وهي ترتدي  لوح كاجوال بالون الابيض من وسط الجليد واعتمدت على مكياج ناعم أبرز جمال ملامحها، وتركت شعرها الاشقر منسدلا على كتفيها، مما نال إعجاب متابعيها.


 

من هي مي حلمي؟

مي حلمي، هي مذيعة مصرية اشتهرت بتقديم البرامج الرياضية، عن طريق ظهورها للمرة الأولى علي شاشات التلفزيون، من خلال قناة “النهار رياضة”، وقدمت وقتها برنامجًا رياضيًا، ثم انتقلت إلى فضائية قناة “أون سبورت”.


 

برنامج الحكم الرياضي للإعلامية مي حلمي

تقدم مي حلمي حاليًا برنامج الحكم على قناة الحدث، وهو برنامج رياضي يتحدث عن جميع الموضوعات الرياضية الشائعة والتي تحدث فى كل حين، وتستضيف في كل حلقة نجم من نجوم الرياضة لمحاورته.

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