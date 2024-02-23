تقارير عبرية: جنود الاحتياط يرفضون مقابلة نتنياهو

كشفت تقارير إعلامية عبرية نشرت اليوم الجمعة أن جنود الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي الذين يخدمون في وحدة جبال الألب رفضوا الاجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي زار قاعدة الوحدة في شمال الآراضي المحتلة أمس الخميس.

وصدرت تعليمات لأعضاء الوحدة بالتحضير لزيارة نتنياهو قبل عدة ساعات من وصوله، ما دفع العديد منهم إلى طلب عدم المشاركة في الاجتماع معه.

وقرر قائد الوحدة في النهاية أن يجتمع فريقان فقط مع رئيس الوزراء، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

ونشر المتحدث باسم رئيس الوزراء بيانا حول زيارة نتنياهو للقاعدة وتضمن صورا له وهو يلتقي بجنود الوحدة في شمال إسرائيل.

وفي اليوم الـ140 للحرب علي غزة، واصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع، مخلفا عشرات الشهداء والجرحى، وارتكب مجزرة راح ضحيتها أكثر من 60 شهيدا جراء غارات استهدفت وسط القطاع.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن مجلس الحرب الإسرائيلي وافق على إرسال وفد بصلاحيات أوسع إلى باريس لاستئناف المفاوضات بشأن صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين.