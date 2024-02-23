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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

لقاء الخميسي تستعرض جمالها وأناقتها في أحدث ظهور| شاهد

صدى البلد

شاركت  الفنانة لقاء الخميسي متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” خلال خاصية الاستوري.

 

وظهرت لقاء في الصور بإطلالة كلاسيكية، مرتدية شميز  بالون الاسود وبنطال فورمال ،ونالت الصوره اعجاب الجمهور

وكانت أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي،وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.


 

مشاركة لقاء الخميسي في مسلسل “زي القمر”

وشاركت الخميسي، في مسلسل "زي القمر" الجزء 2 بحكاية “حتة من القمر”، كانت تجسد شخصية "قمر"، وكان هذاالعمل بطولة كل من: درة، وأحمد حلاوة، وصابرين، وأيتن عامر، ومحسن منصور، ولبنى ونس، وكان هذا العمل من إخراج شيرين عادل، تأليف فداء الشندويلي.

أحدث أعمال لقاء الخميسي أجازة مفتوحة أحمد زكريا أحمد حلاوة أحمد محمود أبو زيد الفنانة لقاء الخميسى هشام اسماعيل حكاية “حتة من القمر” زي القمر شريف منير فداء الشندويلى محمد العمروسي محسن منصور

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