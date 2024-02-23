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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تفاصيل مرافعة الأردن في محكمة العدل الدولية بشأن فضح الممارسات الإسرائيلية بفلسطين

صدى البلد

قالت آية السيد، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" في عمان، إن محكمة العدل الدولية شهدت أمس مرافعة كانت برئاسة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، حيث تحدث فيها عن الضفة الغربية وغزة، والانتهاكات التي قامت بها إسرائيل.

وأضافت "السيد"، خلال رسالة على الهواء ببرنامج "صباح جديد"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلاميتان مارينا المصري وآية الكفوري، "نتحدث منذ 1993 كان هناك ما يقارب 280 ألف مستوطن، واليوم نتحدث عن 700 ألف مستوطن كان في معاهد أوسلو، بزيادة 150 %، ما يعد خرق للقوانين الدولية والإنسانية، ومحاولة إسرائيل تغيير النهج التاريخي والديمغرافي لفلسطين وهذا يعتبر خرقا قانونيا".

وأشارت إلى أن "الصفدي" تحدث عن عمليات الاغتيال والقتل واستهداف المواطنين المدنيين في غزة والضفة، وكان هناك مثال ذكره الصفدي حول الطفلة هند التي بقيت 6 أيام حتى توفيت بسبب ما تقوم به إسرائيل من عمليات عدوانية وجرائم بحق الأطفال والنساء.

ولفتت أنه كان هناك العديد من الأمثلة التي تحدث عنها الصفدي ما يبين الجرائم التي تقوم بها إسرائيل في قطاع غزة من عمليات القتل والنزوح والوفيات التي تحدث بسبب الجوع، ما يبين أن إسرائيل تضع عراقيل من أجل منع إيصال المساعدات.

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