عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مظاهرات في باكستان اعتراضاً على تصريحات رئيس المحكمة العليا

صدى البلد

- تظاهر المئات من أنصار الأحزاب الإسلامية الباكستانية اليوم الجمعة للاحتجاج على ما يقولون إنها تصريحات تجديفية أدلى بها رئيس المحكمة العليا في البلاد.


وجاء في الدعوة الاحتجاجية، التي أطلقتها مجموعات دينية وسياسية مختلفة بقيادة حركة لبيك باكستان المتشددة، والتي شعارها "الموت للمجدفين"، أن تصريحات رئيس المحكمة العليا الباكستانية، قاضي فائز عيسى، في قضية ضد عضو في حزب وكانت الأقلية الأحمدية تجدف.

وكانت المحكمة قد منحت كفالة لأحد أفراد الطائفة الأحمدية في وقت سابق من هذا الأسبوع، وحكمت بعدم وجود تهم بالتجديف ضده. وكان الرجل المتهم بالكفر لقيامه بتوزيع منشورات إسلامية، مسجونا منذ 13 شهرا.


وقال مسؤول الشرطة أبرار حسين في مدينة كاراهشي الجنوبية أنه سيتم مراقبة الخطب والاحتجاجات خارج المساجد ، محذرا المتظاهرين بضرورة البقاء سلميين.


وقال مسؤول الشرطة، مبارك خان، إن مئات المتظاهرين خرجوا إلى الشوارع في مدينة بيشاور بشمال غرب البلاد، مرددين شعارات مناهضة لرئيس المحكمة العليا.

وأصدرت المحكمة العليا يوم الخميس بيانا بعد أن أطلقت الأحزاب الإسلامية وبعض الجماعات السياسية حملة اتهمت فيها رئيس المحكمة العليا بالانحراف في حكمه عن التعريف الدستوري للمسلم، الذي يستثني الأحمديين.


وقال بيان المحكمة "هذا الانطباع خاطئ تماماً" مستنكرا ما وصفه بـ "الحملة الشرسة" ضد عيسى.
وانضم أيضًا إلى الحملة ضد عيسى بعض أنصار ومساعدي رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان، الذين يعتقدون أن الحكم الذي أصدره رئيس المحكمة العليا بتجريد حزب خان من رمزه على بطاقات الاقتراع كلفهم الأصوات في الانتخابات المقررة في الثامن من فبراير.

ولم يستجب السكرتير الإعلامي لحزب خان الباكستاني تحريك الإنصاف، رؤوف حسن لطلب التعليق.
وتقول جماعات حقوق الإنسان إن قوانين التجديف الباكستانية القاسية غالباً ما يساء استخدامها لتصفية حسابات شخصية، ومجرد اتهام شخص ما بمثل هذه الجريمة يمكن أن يؤدي إلى عدالة الغوغاء.
ويتردد القضاة في النظر في مثل هذه القضايا خوفا من الانتقام، مما يترك المتهمين يقبعون في السجن لسنوات دون النظر في قضاياهم.

الاحتجاجات احتجاجات الانتخابات المقررة الانتخابات الجنوب الجماعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

قفشها مع عشيقها فجرجرته في المحاكم.. انتقام شيطاني لسيدة من زوجها بالسويس

مفاجأة جديدة لتجار الدولار في السوق الموازية

الأهلي أم الزمالك؟.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن مباراة القمة المقبلة

850 جنيها في يوم.. صدمة في أسواق الذهب بعد انخفاض سعر المعدن الأصفر

موضوعات متعلقة

الأرصاد الفلسطينية تحذر المواطنين من طقس الأيام القادمة

أمطار رعدية.. الأرصاد السعودية تحذر سكان هذه المناطق من طقس اليوم

أسعار الذهب عالمياً تسجل أول ارتفاع في ثلاثة أسابيع

حزب الله يهاجم كريات شمونة شمال إسرائيل بمسيرتين

بيان عاجل من حماس بشأن قصف الاحتلال المستمر على قطاع غزة

انخفاض العقود الآجلة.. تراجع أسعار النفط العالمية اليوم

استشهاد 60 فلسطينيا جراء قصف إسرائيلي على قطاع غزة

طائرة روسية بدون طيار تضرب منطقة تجارية بميناء أوديسا بأوكرانيا

ترشيحاتنا

رأس الحكمة .. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى بعد قليل

سعر مايتعوضش.. أرخص رينو لوجان

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ للاعب الزمالك بعد تصريحاته عن الأهلي

بينهم وزير دفاع كوريا.. الاتحاد الأوروبي يعاقب 194 فردا وكيانا لضرب روسيا

كتائب القسام تنفذ عدة عمليات ضد قوات الاحتلال في غزة

دولة عربية تعلن تحقيق الاكتفاء من المشتقات النفطية خلال عام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه البيجامة وبدون مكياج.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالتها في لبنان

أرخص وأسهل الوصفات|علاجات منزلية لبثور الذقن

لن تتوقع.. بماذا كان يحلم هاني الناظر قبل وفاته؟

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجلد لـ حلا شيحة

فيديو

ضربوه.. سبب تعليق شاب سوري على عمود في لبنان.. فيديوجراف

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ