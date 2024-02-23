فريق الزمالك يؤدي تدريبات بدنية استعدادا لمواجهة أبو سليم الليبي

أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبية بدنية في بداية مران اليوم الجمعة، الذي أقيم على الملعب الفرعي لاستاد 19 مايو 1956،استعداداً للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية.

قاد جواو ميجيل، مدرب الأحمال فقرة بدنية لمدة 20 دقيقة، باستخدام بعض الأدوات المخصصة لذلك، لرفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، قبل بدء الفقرة الفنية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، يوم الأحد المقبل باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.