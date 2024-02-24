عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الكيراتين والبروتين للشعر يسبب السرطان.. نصيحة من هاني الناظر قبل وفاته

هاني الناظر
هاني الناظر

تصدر الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلد، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان وفاته.

شاهد الفيديو:

وفارق أمس الدكتور هاني الناظر الحياة بعد صراع مع مرض السرطان، وعلى الرغم من ذلك كان يحرص الناظر على توعية متابعيه دائما بأهم وأبرز المخاوف من مرض السرطان.

في استفسارات عديدة وصلتني عن ما يطلق عليه الايس كريم بالنيتروجين والمنتشر في بعض المحال في مصر وحول العالم والسؤال دائماً هل هو خطر علي الصحة  ويسبب السرطان ؟ والإجابة بوضوح وبعد العودة للمراجع العلمية واراءً الأساتذة المتخصصين  ليس خطرا علي الصحة ولا يسبب السرطان طبعا ... والحقيقة ان فكرة تحضير هذا النوع من الايس كريم تعتمد علي تحضير خليط من مكونات مختلفه من اللبن والفانيليا واي مكونات اخري ثم تعريضه للنيتروجين السائل ( درجه غليانه - ١٩٦) والذي يقوم فورا بتجميد الخليط في ثواني ويتبخر مباشرة مع تعرضه بالطبع لهواء الغرفة العادية ونشاهد تلك الأبخرة التي تحيط بالأيس كريم وبالتالي لا يوجد اي سبب للخوف من هذا النوع من  الايس كريم وليس هناك خطورة من أكله .. اطمانوا وطمانوا أصدقائكم.

شاهد الفيديو:

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع إلى مستويات تاريخية| انهيار أسعار الذهب والدولار بعد إعلان الصفقة الكبرى

10 جنيهات مرة واحدة|انهيار الدولار بالسوق السوداء بعد توقيع اتفاقية رأس الحكمة

رمضان صبحي يثير الجدل بهذا المنشور.. شاهد

مصطفى يونس: هداف الزمالك هيروح الأهلي.. وطارق يحيى يرد: متعودين على الكباري

كاف يرفض طلب الأهلي وشوبير في اختبار قوي.. ماذا يحدث بالقلعة الحمراء؟

خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

تحذير عاجل| ظهور العين الحمراء في الصور يشير لهذا المرض

قرار عاجل في اتهام مرتضى منصور بإهانة محمود الخطيب

موضوعات متعلقة

ضربوه.. سبب تعليق شاب سوري على عمود في لبنان.. فيديوجراف

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

الحيطان وقعت.. سبب حريق شقة سوزي الأردنية بعد الإفراج عنها

أسعار اللحوم .. تحرك جديد وتوقعات أسعار ما قبل شهر رمضان

ترشيحاتنا

يقترب من السعر الرسمي| ضربة قوية للدولار في السوق السوداء.. هل يصل 24 جنيهاً؟

قرار عاجل بشأن محاكمة 5 متهمين بقضية تجمهر منوف

35 قضية اتجار بـ12 مليون جنيه.. الداخلية تحاصر مافيا الدولار

أزمة في الأهلي بسبب إصابة ياسر إبراهيم

هدنة لــ6 أسابيع.. مسئولو الاحتلال يكشفون ما دار في مباحثات باريس 2

هل ستصل للشكوى.. موقف نهائي من روي فيتوريا لاتحاد الكرة المصري| تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صعب يقعوا في الفخ| أكثر الأبراج خيانة.. تعرف عليها

كاف يرفض طلب الأهلي وشوبير في اختبار قوي.. ماذا يحدث بالقلعة الحمراء؟

ريهام حجاج مع سامح عبد العزيز فى منطقة أبو رواش بسبب صدفة.. صور

تسببوا في بكائه وضحكه.. ماذا تمنى البريطانيون للملك تشارلز؟..فيديو

فيديو

تهاوي الذهب والدولار.. مفاجأة في أسعار الأصفر والأخضر اليوم

الكيراتين والبروتين للشعر يسبب السرطان.. نصيحة من هاني الناظر قبل وفاته

دور مختلف .. هبة حسن تكشف عن أعمالها القادمة |خاص

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ