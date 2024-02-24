الكيراتين والبروتين للشعر يسبب السرطان.. نصيحة من هاني الناظر قبل وفاته

تصدر الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومى للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلد، مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد إعلان وفاته.

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وفارق أمس الدكتور هاني الناظر الحياة بعد صراع مع مرض السرطان، وعلى الرغم من ذلك كان يحرص الناظر على توعية متابعيه دائما بأهم وأبرز المخاوف من مرض السرطان.

في استفسارات عديدة وصلتني عن ما يطلق عليه الايس كريم بالنيتروجين والمنتشر في بعض المحال في مصر وحول العالم والسؤال دائماً هل هو خطر علي الصحة ويسبب السرطان ؟ والإجابة بوضوح وبعد العودة للمراجع العلمية واراءً الأساتذة المتخصصين ليس خطرا علي الصحة ولا يسبب السرطان طبعا ... والحقيقة ان فكرة تحضير هذا النوع من الايس كريم تعتمد علي تحضير خليط من مكونات مختلفه من اللبن والفانيليا واي مكونات اخري ثم تعريضه للنيتروجين السائل ( درجه غليانه - ١٩٦) والذي يقوم فورا بتجميد الخليط في ثواني ويتبخر مباشرة مع تعرضه بالطبع لهواء الغرفة العادية ونشاهد تلك الأبخرة التي تحيط بالأيس كريم وبالتالي لا يوجد اي سبب للخوف من هذا النوع من الايس كريم وليس هناك خطورة من أكله .. اطمانوا وطمانوا أصدقائكم.