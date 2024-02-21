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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

الحيطان وقعت.. سبب حريق شقة سوزي الأردنية بعد الإفراج عنها

صدى البلد

تصدرت البلوجر سوزي الأردنية  محركات البحث ومواقع التواصل خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما قررت جهات التحقيق إخلاء سبيلها، إلا أن الحريق التهم منزل والدها.. فما السبب؟

 

شاهد الفيديو:

يذكر أن النيابة أمرت بإخلاء سبيل سوزي الأردنية بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، في تهمة التعدي على القيم والمبادئ الأسرية.

جاء ذلك بعدما ظهرت في مقاطع فيديو تتنافى مع الآداب العامة، وكانت تسب وتقذف والدها خلال بث مباشر بتطبيق "تيك توك"، كما قررت النيابة العامة الاستئناف على القرار.

بعد ساعات قليلة من إخلاء سبيلها، باشرت جهات التحقيق إجراءاتها في واقعة اندلاع حريق داخل منزل والد فتاة التيك توك سوزي الأردنية بالقاهرة.

وتبين أن الحريق وقع نتيجة حدوث ماس كهربائي، دون وقوع خسائر بشرية، حيث رجحت المعاينة الأولية اندلاع الحريق جراء ماس كهربائي، وأتت النيران على كامل محتويات المنزل.

كما انتدبت النيابة، الأدلة الجنائية لفحص آثار الحريق، للوقوف على أسبابه وملابسات اندلاعه.

شاهد الفيديو:

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