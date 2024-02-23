شيخ مشايخ قبائل سيناء: تنمية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي

قال عيسى الخرافين، شيخ مشايخ قبائل سيناء، إنَّ سيناء في الخط الأول للتنمية. والتنمية في سيناء أصبحت شاملة وغير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي، خاصةً في النشاط الزراعي، لافتاً إلى ترعة السلام التي تم تجهيز منافذ المياه بها.

وأضاف «الخرافين»، في مداخلة هاتفية له، على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنَّ تنمية سيناء تعد إضافة إلى مساحة مصر الزراعية، قائلاً: «أدعو من في الوادي أن يجيئوا إلى أراضي سيناء ويعمروها، بغرض سد الفجوة وزيادة عدد الأيدي العاملة خاصة في وسط سيناء التي بها آبار».

وتابع شيخ مشايخ قبائل سيناء: «تم بناء البيوت بوسط سيناء، وكل مواطن يجىء إليها يحصل على بيت و5 أفدنة مزروعة بالزيتون، ويتم تخصيص ماكينات مياه لكل مجموعة من المزارعين».

واستطرد: «الحاجة ماسة إلى أيد عاملة في سيناء وسط إتاحة فرص عمل، ويمكن تسلم أراض ووجود إقامة، كما أنه بالساحل الشمالي أيضا على البحر الأبيض المتوسط أراض ومتوافر ماكينات التحلية هناك وسط جهود غير مسبوقة للتنمية تشمل كافة ربوع مصر».