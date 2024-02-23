برلمانية: صفقة الاستثمارات الكبرى خطوة هامة لخفض الأسعار واستقرار الأسواق

أشادت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بنجاح مجلس الوزراء وموافقته على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وقالت "حارص" فى تصريحات لها منذ قليل، أن زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية فى مصر، يسهم فى استقرار السوق المحلي وبالتالي خفض أسعار السلع وهو ما يأتي بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن صفقة الاستثمارات الكبري، تعزز من ثقة العالم الأجنبي والأقليمي فى البيئة الاستثمارية المصرية والاقتصاد المصري، مما يعطي دفعة لمزيدا من الاستقرار وفتح أسواق جديدة وتوفير فرص العمل، فضلا عن نقل الخبرات للكوادر المصرية.



وأشارت إلى أن هذه الصفقة تحقق مستهدفات الدولة في التنمية المستدامة، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، خاصة وأن الحكومة أكدت أن الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.