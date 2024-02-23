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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع أربعة أشخاص في حريق كبير بمبنى سكني بفالنسيا الإسبانية

صدى البلد

اندلع حريق ضخم عبر كتلة سكنية كبيرة في مدينة فالنسيا الإسبانية الشرقية ، مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل وهدم المبنى.


ويُعتقد أن ما يصل إلى 14 شخصًا في عداد المفقودين بعد الحريق، الذي قال خبير تأمين إنه ربما انتشر بسرعة كبيرة بسبب استخدام مادة بلاستيكية على الواجهة، وهو تعليق يستحضر ذكريات حريق برج جرينفيل المميت في لندن عام 2017.

وشق رجال الإطفاء بالأقنعة وخزانات الأكسجين طريقهم عبر المبنى المتفحم يوم الجمعة، بحثًا عن الجثث أو الناجين بعد ساعات من بدء الحريق مساء الخميس.


وقال شرطي إن الرياح كانت قوية للغاية في بعض الأحيان لدرجة أنها دفعت المياه التي كان رجال الإطفاء يرشونها بخراطيم المياه.


وقال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، أثناء زيارته لموقع الحادث يوم الجمعة، إن السكان 'فقدوا كل شيء في غضون دقائق في هذا الحريق المروع'.

وقال شهود إن الحريق استغرق حوالي نصف ساعة فقط ليمتد إلى المبنى الواقع في حي إل كامبانار الراقي في ثالث أكبر مدينة في إسبانيا.


وهرع السكان المذعورون إلى الشرفات لطلب المساعدة بعد سقوط الجمر المحترق على الأرض. وتم إنقاذ شخصين على الأقل من شرفاتهما باستخدام الرافعات.


وقالت إحدى السكان تدعى أدريانا لرويترز 'طلبت من ابنتي وحماتي المغادرة، وبقي أشخاص آخرون في الداخل'.


وقالت رئيسة بلدية فالنسيا ماريا خوسيه كاتالا، إنه تأكد مقتل أربعة أشخاص وإصابة 15 آخرين، ستة منهم من رجال الإطفاء.

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