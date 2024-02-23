أسعار الذهب عالمياً تسجل أول ارتفاع في ثلاثة أسابيع

ارتفعت أسعار الذهب العالمية ، اليوم الجمعة، حيث تتجه لتسجيل أول ارتفاع أسبوعي في ثلاثة أسابيع، بعدما زاد ضعف الدولار على نطاق واسع .

وأرتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 2025.7 دولاراً للأوقية (الأونصة), فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 2035.3 دولاراً للأوقية.

وفي الوقت نفسه، يتجه الدولار لتسجيل أول انخفاض أسبوعي في نحو شهرين، مما يجعل السبائك المسعرة به أقل تكلفة للمشترين بعملات أخرى.

أما عن المعادن النفيسة الأخرى، فقد تراجع البلاتين في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 898.05 دولاراً للأوقية وهبط البلاديوم 0.2 % إلى 965.69 دولاراً، فيما صعدت الفضة 0.2 % إلى 22.78 دولاراً للأوقية لكنها انخفضت 2.6 % هذا الأسبوع حتى الآن.