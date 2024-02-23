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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأرصاد الفلسطينية تحذر المواطنين من طقس الأيام القادمة

صدى البلد

أفادت هيئة الأرصاد الجوية الفلسطينية بأن الطقس سيكون، اليوم الجمعة، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي ساعات مساء اليوم وهذه الليلة، يكون الجو غائمًا جزئيا إلى غائم وباردا إلى شديد البرودة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما عن طقس يوم غد السبت، يكون الجو غائما بوجه عام وباردا إلى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتسقط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، قد تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحيانًا، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

وحذّرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكّل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن خطر التزحلق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية، خلال المنخفض الجوي.

وتوقعت "الأرصاد الجوية" أن يكون الجو، يوم الأحد، غائمًا جزئيًا إلى صاف، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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