أضخم مشروع في تاريخ مصر.. إنشاء مطار دولي يخدم مدينة الحكمة الجديدة

وجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشكر للرئيس السيسي والرئيس الإماراتي محمد بن زايد لتعاونهم لإكمال الصفقة الاستثمارية الكبرى فى مدينة رأس الحكمة الجديدة .

واضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي ان هذا المشروع يأتي بنفس الآلية التي تعتمدها الحكومة في جميع المشروعات مع المطورين العقاريين لافتا ان هذا المشروع أضخم مشروع في تاريخ مصر بمساحة ٤٦٠٠ فدان .

وأشار الي انه سيتم انشاء شركة قابضة لإدارة هذا المشروع مؤكدا ان المشروع يضم مدارس ومستشفيات ومنطقة حرة خدمية خاصة تضم خدمات لوجستية وحي مركزي للمال والاعمال بالإضافة الي مارينا دولية لليخوت في البحر المتوسط .

وأشار الي انه تم الاتفاق لتطوير وانشاء مطار دولي جنوب مدينة رأس الحكمة الجديدة.