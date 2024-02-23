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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مجلس أمناء الحوار الوطني: استقرار الدولة المصرية يسهم في جذب الاستثمار.. فيديو

طلعت عبد القوي
طلعت عبد القوي

قال الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن رقم 35 مليار دولار للاستثمار بمصر رقم ضخم، مشيرًا إلى أن الصفقة جاءت في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها جميع بها الطبقات، ووجود عجز في الموارد والعملة الصعبة,.

وأكد أن هذه الصفقة بناءة وستضخ مبالغ مالية كبيرة ستوظف في المشروعات التي تستهدفها الدولة المصرية.

وأضاف عبدالقوي، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، أن الصفقة تشكل نقلة كبيرة كانت الدولة في حاجة إليها، موضحًا أنها ستسهم في المشروعات التنموية وتوفير فرص عمل والتي تحتاج إليها الدولة المصرية خلال هذه المرحلة.

وتابع: « هناك حزمة من القوانين لدعم الاستثمار، وتعد هذه إرادة سياسية من القيادة، والهدف منها دعم كل المستثمرين، فالرخصة الذهبية من ضمن المزايا التي تهدف إلى جذب مستثمرين جدد»، ومشيرًا إلى أن استقرار الدولة المصرية يساهم في جذب الاستثمار.

وأكد أن الأمن والاستقرار يدفع المستثمرين إلى الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى وجود تسهيلات تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين بالسماح لتملك الأجانب للأراضي لإقامة مشروعات استثمارية، ويعد هذا من القوانين ذات دور كبير في جذب الاستثمارات المصرية.

مجلس أمناء الحوار الوطني الأزمة الاقتصادية

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