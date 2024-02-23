برلماني: رأس الحكمة يدعم الاقتصاد الوطني وينعش سوق الدولار

أكد النائب إيهاب وهبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري في مجلس الشيوخ، أن مشروع مدينة رأس الحكمة واحدة من أهم ثمار مجهودات الحكومة المصرية في جذب الاستثمار المباشر، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، وفتح أسواق اقتصادية جديدة على الصعيد المحلي والصعيد العالمي، بما يدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة والتي تؤثر بشكل كبير على الأوضاع بصفة عامة.

أوضح وهبة في بيان لها اليوم، أن هذا المشروع سيسهم فى تعزيز الخزانة المصرية بعائد يصل لـ 35 مليار دولار، بما يمثل انتعاشة للسوق الدولارية والنقد الأجنبي في مصر، لتعبر من محنتها بتأثير العملة الصعبة على الأسعار والحالة الاقتصادية للبلاد بصفة عامة، وتوفر مئات الآلاف من فرص العمل للمصريين.



ونوه رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ بأن حجم التدفق السياحي على هذه المنطقة سيتجاوز ٨ ملايين سائح، ما يعني أنها شراكة تستهدف التنمية في منطقة واعدة وتستوعب الزيادة السكانية، ومخطط عمراني يشتمل تنمية مطروح والسلوم والعلمين، ومستقبل مخطط تخطيط علمي مدروس.



وأشار وهبة إلى أن مدينة رأس الحكمة يؤكد أن مصر تمتلك من المقومات التي تجعلها نموذجا وواجهة استثمارية مميزة، لافتا إلى أن المشروع يأتي في إطار مخطط التنمية العمرانية والتنمية المستدامة والتي قامت مصر بالتأسيس لها بوضع بنية تحتية هي أساس الطريق إلى الجمهورية الجديدة.