متحدث الري : مشروعات نوفي تهدف لزيادة مرونة التعامل مع التحديات المناخية

قال المهندس محمد غانم ، متحدث وزارة الري ، إن مشروعات " نوفي " هي مشروعات تقام تحت مظلة واحدة والهدف منها زيادة مرونة التعامل مع التحديات المناخية ، والتوجه للاقتصاد الأخضر.

وتابع متحدث الري ، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج " خط احمر " والمذاع على فضائية " الحدث اليوم " ، أن المشروعات تحت مظلة " نوفي تقلل من المسببات التي تؤدي للتغيرات المناخية ، مردفا:" نسعى لتقليل الانبعاثات الضارة والتعامل مع التغيرات المناخية ".

وأردف: نستخدم في المشروعات الطاقة الشمسية لرفع المياه من المساقي، وهي إحدى الخطوات التي تساهم في الطاقة الخضراء.

أكمل : التغيرات المناخية تؤثر على النواحي الحياتية ، ولابد من دراسة البعد البيئي والحقاظ على البيئة ونوعية المياه.