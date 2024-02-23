الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى: رأس الحكمة مخطط مدروس لتنمية الساحل الشمالي

قال الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى، إن مشروع رأس الحكمة هو فكرة أصيلة يحتويها المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية الشاملة لمصر، وهو ضمن مخطط كامل مدروس لتنمية الساحل الشمالى.

أضاف الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى، خلال حواره عبر سكايب ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "cbc"، أن المخطط نبع منه مخطط التنمية المستدامة الذي اعتمده الرئيس السيسي في الأمم المتحدة، موضحا أن الأفكار وتنمية المدن الجديدة والخروج من الوادى القديم هو فكر أصيل موجود منذ بداية تولى الرئيس السيسى.

وتابع الدكتور محمود غيث رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى: أن البنية التحتية حجر الأساس لمشروعات تطوير وتنمية الدولة، لافتا إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات الطرق والكبارى محاور تنمية وليس تسييرا للمرور فقط.