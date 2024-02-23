إيران تعلن مقتل أحد قيادات "جيش العدل" الإرهابية بباكستان

أفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل القيادي في جماعة "جيش العدل" الإرهابية على يد قوات الأمن الإيرانية.

وبحسب وكالة مهر الإيرانية؛ أن القيادي المقتول يدعي إسماعيل شاه بخش.

وكانت قوات الأمن الإيرانية تعقبت الإرهابيين في جنوب شرق إيران، حيث جرت قبل ساعات قليلة عملية اعتقال إسماعيل شاه بخش، أحد قادة جماعة جيش العدل الإرهابية والمنفذ الرئيسي للعمليات الإرهابية الأخيرة في جنوب شرق البلاد، نفذتها قوات الأمن الإيراني في باكستان.

وبعد تنفيذ هذه العملية الاستخباراتية المعقدة ومقاومة الإرهابيين، قُتل إسماعيل شاه بخش ورفاقه في اشتباك مسلح على يد قوات الأمن التابعة للثورة الإسلامية.