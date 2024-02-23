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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مقرر أممي: قطاع غزة بأكمله غير قابل للحياة.. فيديو

غزة
غزة

قال بالاكريشنان راجاجوبال مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن اللائق، إن هناك نقصًا كبيرً في المياه والمواد الغذائية بغزة، والقطاع أصبح غير قابل للحياة.

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سكان غزة يتحدون الأوضاع الصعبة ويستخدمون الألواح الشمسية لتوليد الكهرباء.. فيديو

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المبعوث الأوروبي للسلام بالشرق الأوسط: نعمل مع مصر لتهدئة الوضع في غزة

وأضاف المقرر الأممي خلال مداخلة له عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن ما نحتاجه الآن، هو وقف إطلاق النار بشكل مستدام في قطاع غزة من أجل تقديم الدعم للسكان وإعادة تأهيل مرافق الحياة بالقطاع، مشيرًا إلى أن حق النقض الأمريكي (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي يعوّق أي جهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية.

أكد أنه يجب على مجلس الأمن تنفيذ آليات ملزمة لبدء التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية.

أشار إلى أنه يدعم دعوات المنظمات الإنسانية بحشد الجهود لتوفير الملاجئ للسكان والمدنيين في قطاع غزة.

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