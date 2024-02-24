عماد الدين حسين: صفقة رأس الحكمة انطلاقة للاقتصاد وخروجه من عنق الزجاجة

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن صفقة تنمية مدينة رأس الحكمة بداية الانطلاقة للاقتصاد المصري وخروجه من عنق الزجاجة.

وأضاف عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"،: "رئيس الوزراء كان واضحا جدا خلال الإعلان عن تفاصيل المشروع، وأكد أنه شراكة وليس بيعا".

وأشار عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني،: "الشركة الإماراتية خاضعة لقوانين الاستثمار المصرية، وهذا المشروع ليس بيعا للأرض، ولكنه مشروع شراكة وضخ استثماري أجنبي كبير داخل مصر".