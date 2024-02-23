انخفاض أسعار الدولار والذهب أبرزها.. أستاذ اقتصاد يعدد فوائد مشروع رأس الحكمة

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن الصفقة الاستثمارية التي أبرمتها الحكومة المصرية مع دولة الإمارات، لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري.

تراجع الدولار والذهب

أضاف "الإدريسي"، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه بمجرد الإعلان عن الصفقة الكبرى؛ تراجع سعر صرف الدولار في السوق الموازية بأكثر من حوالي 20%، حيث وصل سعره لما يتراوح بين 53 و54 جنيها، بالإضافة إلى تراجع الذهب بأكثر من 150 جنيها، وبالتالي تعتبر الصفقة فرصة مهمة جدا.

القضاء على السوق الموازية

أشار أستاذ الاقتصاد إلى أن دخول ما يقرب من 35 مليار دولار دولار خلال شهرين؛ سيشارك في حل جزء كبير جدا من مشاكلنا وتحدياتنا الاقتصادية، فمن الممكن أن يسهم بشكل كبير في القضاء على السوق الموازية للدولار، ويعزز قدرة البنك المركزي والدولة على تلبية احتياجاتها من استيراد السلع الغذائية والأساسية، والوفاء بالالتزامات الخارجية لديها.

قرض صندوق النقد الدولي

و لفت عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إلى أن الصفقة تكتسب قيمة إضافية مع اقتراب الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض دولاري كبير، مما يحدث تحسنا في التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري، بسبب ضخامة المشروع العقاري الذي يمتد على مساحة أكثر من 40 ألف فدان ما بين وحدات سكنية، وحدات إدارية، حي المال والأعمال، و مدارس، مصانع، وجامعات.

أكبر صفقة استثمار مباشر

و قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ان مشروع راس الحكمة يضم شقين جزء مالي يقدم كمقدم، والشق الثاني نسبة من الأرباح بقيمة 35 مليار دولار، لافتا إلى أنه سيتم تقسيمهم علي دفعتين، الأولى خلال أسبوع بقيمة 15 مليار مليار دولار، وبعد شهرين سنستلم 20 مليار دولار.

وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي ان الـ 15 مليار يأتي منها 10 مليارات دولار من الخارج، و5 مليارات يتم التنازل عنها من قبل دولة الإمارات كانت ودائع لها في البنك المركزي المصري.

وأشار إلى أنه سيتم سداد الدفعة الثانية خلال شهرين، 14 مليار دولار سيولة مباشرة، و6 مليارات دولار يتم التنازل عنها من قبل الإمارات، كانت ودائع للإمارات في البنك المركزي المصري.

ونوه بأن الشق الثاني، هي نسبة من الأرباح بإجمالي 35٪؜ طوال مدة تنفيذ المشروع، لافتا إلى أنه بخلاف هذه الأموال سيتم ضخ 150 مليار دولار استثمارات من قبل الإمارات في المشروعات.

وأكد أن الدولة ملتزمة بتعويض أهالي مطروح “العيني والنقدي”، وسيتم نقلهم في جنوب الطريق الساحلي.