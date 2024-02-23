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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجدي مرشد: مشروع رأس الحكمة الخطوة الأولى الفعلية للاستثمار الخارجى

مجدي مرشد
مجدي مرشد

قال مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن ما تم الإعلان عنه اليوم عقب توقيع الصفقة الاستثمارية الأكبر فى المرحلة الأخيرة لمصر مع دولة الإمارات العربية والتى أعلن عن تفاصيلها رئيس الوزراء اليوم والتى تشمل استثمارات بمقدار ٣٥ مليار دولار يتم دفع ١٥ مليار دولار كدفعه اولى خلال اسبوع والباقى خلال شهرين وايضا بالإضافة إلى ١١ مليار من قيمة ودائع وذلك للاستثمار فى منطقة رأس الحكمة والعلمين والدخيلة تعد الخطوة الأولى الفعليه للاستثمار الخارجى.

وأضاف "مرشد"، في تصريحات له، أن مشروع رأس الحكمة تعد بمثابة خطوة للدخول فى مرحله جديده من الاستثمار فى مصر ولمصر وايضا هى خطوة للبدء فى التحرك نحو تخطى الأزمة الاقتصادية الحالية وتوفير كم كبير من العملة الصعبة لرفع قدر من المطلوب سداده بالعملة الصعبة وتحريك السوق المصرى.

وأشار إلى أن المشروع خطوة هامة جدا فى طريق التنميه الاستثمارية لمصر وتخطى مرحلة اقتصادية والدخول فى انتعاش اقتصادى قادم وخير قادم لمصر والمصريين.

مجدي مرشد الصفقة الاستثمارية الامارات

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