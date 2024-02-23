يوسف زيدان: الجماعات الدينية تؤثر على العقول بالخرافات والمتاجرة بالأحلام.. فيديو

قال الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، إن العقل المصري، يقاوم الاختلال، لأن الفكر لا يمكن أن يستقيم إلا من خلال اللغة والمنطق، ونحن لدينا مشكلة كبيرة في اللغة.



أضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": “الجماعات الدينية تؤثر علي العقول بالخرافات والمتاجرة بالأحلام”.



وتابع: "بالخرافة من خلال رؤية أحلام الناس ويتاجر فيها فيعدا بالحور العين ويلهم خيال الشاب الذي لايقدر علي الزواج أو ويذهب لتفجير نفسه ببساطة، وهو يعد بما لا يملك والاستجابة بسبب الضغط، لأن الضغط عندما يطغي عليك ولا نجد أي دعم ذهني او فكري أو انساني أو مادي او معنوي، والعشوائيات كانت مرتع للجماعات الدينية بسبب غياب النظام الاجتماعي فهو ياتي بنظام أنه يترك ذقنه، ليكون تقي، ويلبس جلابية بسبب السنة ولكن عنده قدر ما من النظام".