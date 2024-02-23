يوسف زيدان: "مصائب قوم عند قوم فوائد" .. من شعر المتنبي| فيديو

قال الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، إن مجمع اللغة لم يطور اللغة العربية، مؤكدًا أن اللغة لا يمكن تطويرها من على المكاتب، ومن الضروري النزول للشارع، فاللغة تتطور مع الفكر للشارع وما هو مكتوب ومتدوال.



وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامى الدكتور محمد الباز على قناة “إكسترا نيوز”: "قديمًا من ضمن جرئتي المبكرة، الدكتور حسن حنفي، كتب في مجلة "إبداع" مقال بعنوان "تجديد اللغة شرط الإبداع"، وفي هذا الوقت، كتبت في العدد التالي مقال بعنوان "الإبداع شرط تجديد اللغة"، حيث كنت أري أن تجديد اللغة لا يمكن من على المكاتب".



وتابع أن إبداع الفكرة يجعل للكلمة دور وتتطور في المجتمع، فقديمًا الكثير من العلماء والمفكرين استخدموا كلمات كانت جديدة على المجتمع، وهذا كان جديدًا على المجتمع، ومع الوقت أصبحت دارجة.

ضرب "زيدان" مثال على تطور اللغة، بجملة "مصائب قوم عند قوم فوائد"، فهي من الجمل التي نستخدمها كثيرًا في حياتنا اليومية، وهي في الأصل من أشعار "المتنبي".

أشار إلى أن اللغة تتطور مع تطور العقل لها، فالعملية الإبداعية هي التي تحرك اللغة، مؤكدًا أن اللغة لا تنمو منفصلة عن المتحدثين بها.