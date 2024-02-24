روسيا تعتزم إرسال مسيرات تعمل بالذكاء الاصطناعي لقواتها بأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، أن العمل يجري لتزويد الجيش بطائرات بدون طيار، يتم التحكم فيها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وحسب “روسيا اليوم”، أوضح شويجو خلال زيارة لمنطقة العمليات العسكرية الخاصة، الدور الكبير الذي تؤديه المسيرات خلال العملية العسكرية الخاصة، لافتًا إلى أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، سيزيد من كفاءة استخدام المسيرات الجوية.

وأشاد ببندقية كلاشينكوف الآلية الهجومية، واصفًا إياها بأنها أفضل بندقية هجومية، والعالم كله يعرف ذلك.

من جانبه، عرض نائب قائد المنطقة العسكرية المركزية الفريق يفجيني تسينديايكين، على الوزير الروسي عينات من المعدات العسكرية الأجنبية التي تم الاستيلاء عليها مؤخرا.

وأشار إلى أن القوات المسلحة الروسية في منطقة العمليات الخاصة، تتصدى لكامل إمكانيات المجمع العسكري الصناعي للناتو.