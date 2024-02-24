فرنسا.. اقتحام المعرض الزراعي في باريس بعد وصول ماكرون

اقتحم متظاهرين فرنسيين اليوم السبت المعرض الزراعي في باريس، قبل افتتاح المعرض للجمهور، ما تسبب في اندلاع اشتباكات مع الأمن، في وجود الرئيس إيمانويل ماكرون في الموقع.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن اشتباكات اندلعت قبل افتتاح معرض باريس الزراعي في 24 فبراير 2024، بعد أن اقتحم المتظاهرون المبنى بالقوة.

وكان من بينهم المزارعون الغاضبون من التنسيق الريفي، والاتحاد الوطني لنقابات المزارعين، والمزارعين الشباب، الذين يمكن التعرف عليهم من خلال أعلامهم وقبعاتهم المميزة. وأثناء البحث عن رئيس الجمهورية في الممرات، تشاجروا مع الشرطة التي كانت تحاول إيقافهم، وتم تبادل اللكمات، بحسب وكالة فرانس برس.

وفي الوقت نفسه، كان الرئيس ماكرون في مكان آخر يجتمع حول طاولة للقاء مسؤولي المعرض

وأعلن منظمو العرض في البداية أن الافتتاح للجمهور سيتم كما هو مخطط له في الساعة 9 صباحًا، مع إغلاق أجزاء منه أمام الجمهور لكن بعد وقت قصير من الساعة 9:10 صباحا، أعلن المنظمون عن "تأخير" افتتاح العرض، دون إعطاء جدول زمني.