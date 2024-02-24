بعضها سري.. سويسرا تعلن عن 10 خطط سلام حول أوكرانيا

قال وزير الخارجية السويسري، إينياتسيو كاسيس، إن هناك 10 خطط سلام حول أوكرانيا، بعضها ما زال سريا.

وأضاف كاسيس، أن بلاده ترغب في تنظيم مؤتمر حول أوكرانيا لمناقشة جميع خطط السلام، وفقًا لوكالة “رويترز” للأنباء.

وكانت سويسرا أبلغت الأمم المتحدة أمس، الجمعة، أنها تعتزم تنظيم مؤتمر رفيع المستوى للسلام في أوكرانيا "بحلول الصيف"، بينما تجتمع المنظمة العالمية المؤلفة من 193 عضوا لإحياء الذكرى الثانية لغزو موسكو لجارتها.

وتسعى أوكرانيا إلى حشد الدعم لخطة السلام المكونة من 10 نقاط التي طرحها الرئيس فولوديمير زيلينسكي وسط علامات على إرهاق الحرب، حيث ظلت الخطوط الأمامية دون تغيير إلى حد كبير وأصبحت الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة محط اهتمام عالمي أكثر إلحاحًا.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أشادت بالمقاومة الأوكرانية غير العادية، لدى وصولها إلى كييف اليوم، السبت، في الذكرى الثانية للحرب الروسية.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أكدت فون دير لاين، أن المفوضية الأوروبية تقف بحزم مع أوكرانيا معنويا وعسكريا حتى تحررها في النهاية.

ووصل رؤساء وزراء إيطاليا وكندا وبلجيكا ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي إلى كييف في الذكرى الثانية للحرب.

من جانبه، أعلن الجيش الروسي، أن وزير الدفاع سيرجي شويجو، زار القوات في أوكرانيا في الذكرى الثانية للحرب.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان صادر اليوم، السبت، إن شويجو زار منطقة تنفيذ العملية العسكرية الخاصة، واستمع لتقارير من قيادة مجموعة "وسط" بالجيش الروسي، حول الوضع الحالي في المنطقة وطبيعة تصرفات القوات هناك.

وأشار البيان إلى أنه تم إطلاع الوزير على أداء القوات الروسية للمهام القتالية في الاتجاه العملياتي المذكور.